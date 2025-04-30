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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

На Одещині жінка замовила вбивство рідного брата — що вони не поділили

Зловмисниця оцінила життя свого родича у 20 тисяч гривень.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Жінці загрожує довічне позбавлення волі

Жінці загрожує довічне позбавлення волі / © pixabay.com

В Одеській області 50-річна жінка хотіла позбутися власного брата, аби не ділити з ним спадок.

Про це повідомили в поліції регіону.

За даними слідства, жителька Авангардської громади найняла кіллерів, яким запропонувала 20 тисяч грн за виконання «замовлення».

Поліція вилучила гроші / © Поліція Одеської області

Поліція вилучила гроші / © Поліція Одеської області

«Жінка надала найманцям інформацію про свого родича та зауважила, що для неї не має значення спосіб убивства, а важливий результат. Правоохоронці інсценували вбивство чоловіка. Щойно „виконавці“ продемонстрували жінці „докази виконаної роботи“, вона передала їм обіцяну суму, після чого була затримана поліцейськими», — йдеться у повідомленні.

Зловмисниці повідомили про підозру в готуванні до умисного вбивства, їй загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, контррозвідка та слідчі СБУ викрили депутата Полтавської обласної ради в організації замовного убивства. Він хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоби привласнити його бізнес.

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Дата публікації
Кількість переглядів
130
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