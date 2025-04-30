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На Одещині жінка замовила вбивство рідного брата — що вони не поділили
Зловмисниця оцінила життя свого родича у 20 тисяч гривень.
В Одеській області 50-річна жінка хотіла позбутися власного брата, аби не ділити з ним спадок.
Про це повідомили в поліції регіону.
За даними слідства, жителька Авангардської громади найняла кіллерів, яким запропонувала 20 тисяч грн за виконання «замовлення».
«Жінка надала найманцям інформацію про свого родича та зауважила, що для неї не має значення спосіб убивства, а важливий результат. Правоохоронці інсценували вбивство чоловіка. Щойно „виконавці“ продемонстрували жінці „докази виконаної роботи“, вона передала їм обіцяну суму, після чого була затримана поліцейськими», — йдеться у повідомленні.
Зловмисниці повідомили про підозру в готуванні до умисного вбивства, їй загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, контррозвідка та слідчі СБУ викрили депутата Полтавської обласної ради в організації замовного убивства. Він хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоби привласнити його бізнес.