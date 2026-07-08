ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

На Одещині знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної: поліція відкрила провадження

На жаль, дівчинку, яка зникла під час відпочинку на пляжі Одещини, знайшли мертвою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Чорне море

Чорне море

На Одещині знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної, яку віднесло в море на надувному колі.

Про це інформує «Думская Одеса».

Софія Потьомкіна

Софія Потьомкіна

Що відомо про трагедію

Відомо, що 19 червня у селі Сичавка на Одещині дівчинку на надувному колі віднесло у море. За попередньою інформацією, вона разом із прабабусею відпочивала на стихійному пляжі, де купання заборонене.

Попри масштабні пошуки, врятувати дитину не вдалося. Тіло Софії виявили біля берега в районі Південного. Його направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

За фактом загибелі дитини правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Обставини трагедії встановлюються.

Раніше стало відомо, що активна фаза пошуків 10-річної Софії Потьомкіної завершилися. Дитину шукали впродовж 5 днів. Фахівці обстежили як поверхню води, так і морське дно. На жаль, усе марно. Пошуки припинені, зокрема, через небезпеку для самих рятувальників, адже операцію проводили на стихійному пляжі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie