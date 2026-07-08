На Одещині знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної: поліція відкрила провадження

Чорне море

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На Одещині знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної, яку віднесло в море на надувному колі.

Про це інформує «Думская Одеса».

Софія Потьомкіна

Що відомо про трагедію

Відомо, що 19 червня у селі Сичавка на Одещині дівчинку на надувному колі віднесло у море. За попередньою інформацією, вона разом із прабабусею відпочивала на стихійному пляжі, де купання заборонене.

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Попри масштабні пошуки, врятувати дитину не вдалося. Тіло Софії виявили біля берега в районі Південного. Його направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

За фактом загибелі дитини правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Обставини трагедії встановлюються.

Раніше стало відомо, що активна фаза пошуків 10-річної Софії Потьомкіної завершилися. Дитину шукали впродовж 5 днів. Фахівці обстежили як поверхню води, так і морське дно. На жаль, усе марно. Пошуки припинені, зокрема, через небезпеку для самих рятувальників, адже операцію проводили на стихійному пляжі.

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