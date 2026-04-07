На Одещині знову помітили дивовижних рожевих птахів (відео)

Фламінго / © Facebook/Іван Русєв

До Національного природного парку «Тузлівські лимани» на Одещині знову прилетіла невелика зграя рожевих фламінго. Птахів зафіксували на території кордону «Тузлівська Амазонія», де вони нині обирають безпечні ділянки для проживання.

Про це повідомив доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Як відомо, у 2023 році фламінго вперше загніздувалися в цьому нацпарку — тоді вдалося виростити близько 200 пташенят, яких кільцювали разом із мандрівником Дмитром Комаровим.

Втім уже наступного року гніздування виявилося невдалим: приблизно 400 гнізд було знищено, зокрема через вплив війни, і потомства не отримали.

«У 2025 воєнному році фламінго знову намагалися гніздитися в національному парку. Вони формували на різних лиманах в декількох місцях колонії для гніздування. Але під впливом війни, вони знову не змогли успішно вивести пташенят», — йдеться в повідомлені.

Що відомо про рожевих фламінго

Рожевокрилий фламінго — найбільш поширений представник родини фламінгових, однак для України він залишається рідкісним залітним видом. Попри це, поодиноких птахів або невеликі групи щороку фіксують на півдні країни, тоді як відомий лише один підтверджений випадок гніздування.

За розмірами фламінго можна порівняти з білим лелекою: довжина тіла становить 125–145 см, розмах крил — 140–165 см, а вага — від 2 до 4 кг. Дорослі птахи мають біло-рожеве оперення з пурпурово-червоними ділянками на крилах і чорними маховими перами. Молоді особини бурого кольору і набувають характерного вигляду лише на третьому році життя.

Гніздовий ареал виду охоплює Африку, південь Європи та Азію. У Європі фламінго гніздяться на півдні Франції та Іспанії, в Азії — зокрема в Казахстані, Афганістані та Індії. Північні популяції є перелітними, тому їх щороку фіксують і в Україні — зокрема на Сиваші в Херсонській області, а також на Тилігульському лимані на межі Миколаївської та Одеської областей. У 2023 році птахів також спостерігали в Національному природному парку «Тузловські лимани».

Фламінго населяють солоні озера, морські лагуни та лимани. Живляться на мілководді, фільтруючи воду дзьобом і поїдаючи дрібних ракоподібних, молюсків, личинок та водорості. Саме наявність у раціоні ракоподібних і червоних водоростей забезпечує характерне рожеве забарвлення птахів.

Ці птахи гніздяться великими колоніями, які можуть налічувати сотні або тисячі пар. Гнізда будують із мулу або глини у формі конуса, а в кладці зазвичай від одного до трьох яєць. Статевої зрілості досягають приблизно у трирічному віці, хоча частіше починають гніздуватися у 5–6 років.

У дикій природі фламінго живуть у середньому 30–40 років, хоча відомі поодинокі випадки значно більшої тривалості життя. В Україні цих птахів також утримують у зоопарках, де їх годують, зокрема, продуктами з бета-каротином, який впливає на забарвлення оперення.

