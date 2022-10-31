На Одеській митниці в контейнері знайшли вертоліт Мі-2: він пробув там від 2007 року

Під час обшуків на Одеській митниці правоохоронці в одному із закритих контейнерів знайшли багатоцільовий вертоліт Мі-2. Він пробув там від 2007 року.

Про це повідомляють Офіс генерального прокурора та ДБР.

Правоохоронці провели обшуки на Одеській митниці за фактами можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської митниці, під час розпорядження залежалими вантажами.

Там виявили 138 контейнерів із різною групою товарів, які перебувають під митним контролем понад 180 днів. Відповідно до закону, митниця повинна взяти їх на свій баланс, щоб потім передати державі, проте цього не сталось.

Під час обшуків правоохоронці виявили у контейнерах консервовані продукти, алкоголь, швейні машини, автомобілі, спортінвентар, взуття тощо. Також в одному із контейнерів правоохоронці виявили багатоцільовий вертоліт Мі-2, який пробув на митниці від 2007 року. Зараз його планують передати Силам оборони.

"Слідчі дії тривають. Встановлюються власники техніки та обставини переміщення гвинтокрила.Також буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії росії проти України не вжили жодних кроків для своєчасного розмитнення гелікоптера", - додали у ДБР.

Росія купувала двигуни в Україні до своїх вертольотів, якими вбивала українців

В Україні наприкінці жовтня спалахнув гучний скандал із компанією "Мотор Січ", керівником якої є екснардеп та соратник Януковича Богуслаєв.

Після цього СБУ затримала президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у співпраці з Росією. Навіть під час війни "Мотор Січ" могла поставляти деталі до вертольотів, якими окупанти регулярно обстрілюють українців. Це у телефонній розмові з росіянами визнав і сам Богуслаєв.

Після скандального затримання Шевченківський районний суд міста Києва відправив 83-річного Богуслаєва під арешт на 60 діб.

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