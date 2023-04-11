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На Одеській митниці викрили схему "відкатів" за ввезення до України незадекларованої готівки – СБУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Одеській митниці викрили схему "відкатів" за ввезення до України незадекларованої готівки – СБУ

Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала чиновника Одеської митниці за організацію незаконного ввезення готівки до України.

Служба безпеки ліквідувала злочинний механізм одержання грошей за ввезення до України незадекларованої готівки на Одеській митниці, який організував старший державний інспектор митного посту "Білгород-Дністровський".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.  

Службовець вимагав "відкати" до 3% від загальної суми валюти, яку без декларування завозили на митну територію України. За його сприяння через кордон намагалися перевезти декілька мільйонів у гривневому еквіваленті.

"За хабар чиновник обіцяв ділкам безперешкодний валютний "трафік", не вдаючись у походження готівкових коштів. Співробітники СБУ затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди за "пропуск" партії незадекларованих грошей", - йдеться у повідомленні.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, зокрема перевіряється причетність до цього інших працівників митниці.

Нагадаємо, ДБР на митниці викрило вантажівку, яка везла російські запчастини до України на продаж.

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Дата публікації
Перегляди
419
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