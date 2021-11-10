На одеському пляжі сталася пожежа в нічному клубі

Жертв та потерпілих немає.

Масштабна пожежа сталася цієї ночі в Одесі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 листопада.

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На пляжі, біля якого лежав сумнозвісний танкер "Делфі", цієї ночі згорів нічний клуб. Коли пожежники приїхали на виклик, палали вже всі павільйони та майданчик закладу. Зроблені вони переважно з дерева та пластику, тож дуже швидко вигоріли вщент.

Стовп вогню здіймався аж до вершини схилу. Площа займання сягнула 400 метрів. За попередніми даними, жертв та потерпілих немає.

Новини Одеси: на одному із пляжів згорів нічний клуб

До слова, цей пляжний клуб працює лише влітку. Нині він уже був законсервований на зимовий сезон. Причини займання ще мають встановити. Фахівці не виключають умисний підпал.

Як повідомлялося, в Київському районі Одеси горіла квартира: пожежники врятували дев'ять осіб. Під час гасіння пожежі з балкону сусідньої квартири по автодрабині пожежники врятували двох осіб та двох тварин. В складі газодимозахисної служби з верхніх поверхів евакуйовано 7 людей. Причина та збиток пожежі наразі встановлюють фахівці.

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