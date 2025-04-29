На Одещині зафіксували отруйну сколопендру (фото)

Реклама

На півдні України, особливо в Одеській, Херсонській областях та Криму, можна зустріти швидкого та агресивного хижака — сколопендру. Ця отруйна багатоніжка, хоча й активна переважно вночі, нещодавно потрапила в об’єктив фотоапарата серед білого дня на людній вулиці міста Південне.

Про це повідомило видання «Гривна».

Сколопендра сягала 12-14 см. Варто зазначити, що максимальний розмір цих істот в Україні сягає 15 сантиметрів, тоді як їхні тропічні родичі можуть виростати до вражаючих 30 сантиметрів. На перший погляд, вона здається незначною, але її укус болючий, а отрута небезпечна для людини.

Реклама

Журналістка, яка зробила фото сколопендри, переконалася в цьому на власному досвіді: тварина кинулася на об’єктив камери, а потім гналася за нею кілька метрів, поки її не злякав автомобіль, що наближався.

Цікаво, що попри це, знаходяться охочі тримати цих небезпечних істот, як домашніх улюбленців. На українських онлайн-платформах купівлі-продажу нещодавно з’явилися оголошення про продаж сколопендр, розміщені мешканцями Одещини. Один продавець пропонує десять 8-сантиметрових особин, а інший — одну велику, 14-сантиметрову, і навіть готовий відправити її поштою.

Оголошення про продаж сколопендри / © OLX

Сколопендри люблять тепло, вологу й темні куточки, тому часто ховаються в щілинах, підвалах або навіть у житлових будинках. Проте останні роки свідчать: їх ареал може розширюватися.

На Одещині 2013 року мешканці одного з селищ скаржилися на нашестя отруйних істот. У 2022 році сколопендру бачили на Миколаївщині, а цьогоріч, у березні, велику особину виявили навіть на Дніпропетровщині. Місцеві екологи пов’язують збільшення випадків зустрічей з цими екзотичними істотами зі змінами клімату.

Історії про співіснування людей та сколопендр не завжди закінчуються лише миттєвими зустрічами. Мешканка Херсонщини Наталя розповіла про справжній «терор», який влаштували ці багатоніжки її літнім батькам. Ще до початку повномасштабної війни сколопендри буквально заполонили їхній будинок у Станіславі, заповзаючи навіть у ліжко. В одному з випадків мати Наталі постраждала від укусу і змушена була звертатися за медичною допомогою.

Нагадаємо, у Запоріжжі людина захворіла на ботулізм, вколовши ботокс.