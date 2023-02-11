На одній із заправок на Волині заскочили незвичну парочку свиней

Чи це мешканці лісу, чи втекли з якогось із господарств, люди не знають.

У Володимирі на Волині місцеві помітили незвичну парочку свиней на заправці, йдеться в ТСН.

Двоє тварин спокійно прогулювалися на одній із заправок і зовсім не зважали на людей. Незвичних гостей одразу почали фотографувати.

Місцеві кажуть, що уже не вперше бачать тут цю парочку. Щоправда, раніше вони приходили лише до огорожі, а тепер осміліли – і завітали на заправку.

Чи це мешканці лісу, чи втекли з якогось із господарств, люди не знають. Припускають, що свині приходять до цивілізації у пошуках їжі.

Нагадаємо, що у Дніпрі врятували песика Бургера, який отримав надважкі поранення. Його оперували, токарі робили спеціальні фіксатори, щоб тримали кістки щелепи, які були розбиті. Лікування зайняло пів року, а тепер песика забрав господар. Він не забрав його з собою в евакуація, коли виїздив із родиною, бо малий сховався. Повернутись за ним не було можливості.

Незвична парочка: на Волині дикі свині завітали на заправку

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