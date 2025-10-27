Нардеп: «З 120 військових — лише 7 піхотинців, решта — штаб» / © Associated Press

У деяких батальйонах майже не залишилося піхоти: зі 120 військових — лише 7 піхотинців, решта — командири чи зв’язківці.

Про це заявив нардеп від фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко, передають Новини.LIVE.

«Є такі ганебні випадки, коли у батальйона… Батальйон — це 560-600 бійців. А склад батальйону, там 125 військових. З них тільки 7 — це піхота. Решта — командири, рота забезпечення, рота логістики, рота зв’язку чи взвод зв’язку. І коли там в штабі знаходиться 40 військових, офіцерів, і вони кажуть: „Так нема кому воювати“. Тоді виникає питання», — зазначає нардеп.

Він пропонує неефективних командирів понижувати у званні, а деяких взагалі закликає саджати до в’язниці. Небоєздатні бригади нардеп пропонує розформувати і доукомплектувати ними інші підрозділи.

«Щодо розпуску якихось небоєздатних цих бригад, батальйонів, щоб вони були донорами. А ті боєздатні — якраз там „Азов“, оці боєздатні корпуси, щоб брали цих хлопців. Тих неефективних командирів якраз понижувати в званні, а деяких треба взагалі саджати», — каже Горбенко.

На його думку, з неефективних бригад потрібно забирати людей для тих корпусів, які достойно показали себе в бою.

«Я розумію, чому їх створювали: тому що партнери обіцяли якусь там допомогу і де-інколи їм коли ця допомога не доходила до цих новостворених бригад. От, а що стосується взагалі командирів, ну ми ж не чуємо ніяких там вироків, кримінальних справ в такій кількості, як СЗЧ. А їх треба відкривати», — зазначив депутат.

Зокрема, він пригадав про прорив окупантів на Добропільському напрямку у серпні цього року і пояснив, чому такий успіх ворога став можливим.

«Прорив на Добропільському напрямку — там вісімнадцять кілометрів. Там командир не вивів свої війська на лінію три-чотири кілометри, і ворог якраз туди просунувся, і ми мали втрати. Чому якраз командир цієї бригади, командири батальйонів не понесли відповідальність? Чому їх не засудили і не показали хлопцям, що ці люди… покарані і понижені в званні, і більше вони не будуть командирами. А у нас, на жаль, командир на командирі — на одного піхотинця є 13 командирів», — підсумував Руслан Горбенко.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що бої тривають в самому Покровську.