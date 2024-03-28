На одному з блокпостів Чернігівщини сталася смертельна аварія: фото, подробиці

Поліція Чернігівщини розслідує обставини смертельної ДТП на блокпості одного з населених пунктів.

В Чернігівській області 27 березня сталася смертельна ДТП. Водій Renault Scenic на виїзді з міста Корюківка врізався у блокпост. Аварія виявилася фатальною.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що 23-річний водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням та зіткнувся зі спорудою блокпоста, який вже не працював.

"Внаслідок автопригоди водій загинув", - констатували в поліції.

На одному з блокпостів Чернігівщини сталася смертельна аварія / Фото: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Слідчий Корюківського районного відділу поліції розслідує обставини ДТП у рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування триває.

"Поліція звертається до свідків ДТП: якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати на лінію "102", - звернулись у відомстві.

Зазначимо, що за 2023 рік було зафіксовано 43 випадки ДТП на блокпостах за участі військових. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що під час таких випадків загинули 10 осіб, ще 39 отримали поранення.

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