На одному з кордонів обмежили рух транспорту: що відомо

Пункт пропуску. / © ДПСУ

У четвер, 19 лютого, запроваджено тимчасові обмеження для транспорту на кордоні України та Румунії — у пункті пропуску «Ісакча», що суміжний з ККП «Орлівка» в Одеській області.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За інформацією прикордонної поліції Румунії, обмеження стосуються оформлення вантажних автомобілів і транспортних засобів для пасажирських перевезень. Рух дозволено лише для легкових автомобілів.

Причиною називають ускладнення погодних умов та значні опади.

«Просимо водіїв та перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів. Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково», — наголосили прикордонники.

Зауважимо, «Орлівка- Ісакча» — річкова поромна переправа через Дунай з міжнародним пунктом пропуску, що сполучає Україну із Румунією. На території України сполучається автошляхом М15 (Одеса — Рені).

Нагадаємо, напередодні, 18 лютого, в Одеській області негода паралізувала трасу М-15 Одеса — Рені. На автодорозі зупинили рух мікроавтобусів автобусів, що здійснюють пасажирські перевезення, та всіх видів вантажного транспорту. Сьогодні, від 7:00 було знято обмеження руху на автодорозі М-15 Одеса - Рені (на Бухарест).

Зауважимо, що вчора КПП «Орлівка» та «Джурджулешти» призупиняли пропуск пасажирського та вантажного транспорту.