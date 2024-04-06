На одному з КПП на кордоні з Польщею почали пропускати невелику кількість вантажівок

Фермери частково відновили пропуск вантажівок на в’їзд до Польщі у пункті пропуску "Рава Руська-Гребенне", що у Львівській області.

Про це увечері 5 квітня повідомила Державна прикордонна служба України.

"За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок", – повідомили у ДПСУ.

Який час можуть зберігатися такі умови, не уточнюють.

Нагадаємо, 2 квітня польські протестувальники заблокували ще один пункт пропуску - це "Угринів-Долгобичув" у Львівській області.

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