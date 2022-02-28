На одному з найбільших підземних сховищ газу виявили ворожу мітку

Укртрансгаз продовжує посилено стежити за об'єктами підземного зберігання газу.
Оператор газосховищ України – "Укртрансгаз" виявив ворожу мітку на одній зі свердловин найбільшого газосховища Європи – Більче-Волицько-Угерського, що на Львівщині.
Компанія продовжує посилено стежити за об'єктами підземного зберігання газу та знищує мітки, що на них залишають вороги.
Про це повідомляє пресслужба.
"Наші колеги сьогодні знайшли ворожу мітку, а також позначку, якою диверсанти, вочевидь, намагалися з'ясувати регуляність перевірок та контролю об'єктів ПСГ. Для цього використовують паперові наклейки (у нашому випадку з рекламою хімчистки м'яких меблів), нанесені на ворота, що ведуть на територію сердловини. “Знахідки” були одразу ж знищені", - повідомили в компанії.
Команда Укртрансгазу - Оператора газосховищ України продовжує посилено стежити за об’єктами підземного зберігання газу...Опубліковано Укртрансгаз - Оператор газосховищ України Понеділок, 28 лютого 2022 р.
Об'єкти мережі ПСГ і надалі залишаються під надійним контролем та продовжують працювати у штатному режимі. Відбір газу здійснюється у необхідному обсязі.
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Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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