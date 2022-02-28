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На одному з найбільших підземних сховищ газу виявили ворожу мітку

На одному з найбільших підземних сховищ газу виявили ворожу мітку

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На одному з найбільших підземних сховищ газу виявили ворожу мітку

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Укртрансгаз продовжує посилено стежити за об'єктами підземного зберігання газу.

Оператор газосховищ України – "Укртрансгаз" виявив ворожу мітку на одній зі свердловин найбільшого газосховища Європи – Більче-Волицько-Угерського, що на Львівщині.

Компанія продовжує посилено стежити за об'єктами підземного зберігання газу та знищує мітки, що на них залишають вороги. 

Про це повідомляє пресслужба.

"Наші колеги сьогодні знайшли ворожу мітку, а також позначку, якою диверсанти, вочевидь, намагалися з'ясувати регуляність перевірок та контролю об'єктів ПСГ. Для цього використовують паперові наклейки (у нашому випадку з рекламою хімчистки м'яких меблів), нанесені на ворота, що ведуть на територію сердловини. “Знахідки” були одразу ж знищені", - повідомили в компанії.

Команда Укртрансгазу - Оператора газосховищ України продовжує посилено стежити за об’єктами підземного зберігання газу...

Опубліковано Укртрансгаз - Оператор газосховищ України Понеділок, 28 лютого 2022 р.

Об'єкти мережі ПСГ і надалі залишаються під надійним контролем та продовжують працювати у штатному режимі. Відбір газу здійснюється у необхідному обсязі.

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  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
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