Укрaїнa
Кількість переглядів
263
1 хв

На одному з пунктів пропуску на кордоні будуть обмеження: що сталося

У Держприкордонслужбі пояснили, що обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пункт пропуску на кордоні з Румунією

Пункт пропуску на кордоні з Румунією / © Держприкордонслужба

Від 15 вересня триватимуть тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй» на кордоні з Румунією.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

«У будні дні (понеділок–п’ятниця) з 9:00 до 15:30 оформлення транспортних засобів буде періодично призупинятися», — йдеться у повідомленні.

При цьому пішохідне сполучення працюватиме без обмежень.

У Держприкордонслужбі пояснили, що обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса.

Роботи триватимуть близько 45 діб.

У ДПСУ порадили користуватися іншими пунктами пропуску для зручності перетину кордону.

Нагадаємо, в Україні від 10 вересня змінили правила виїзду за кордон для водіїв транспорту, що здійснює міжнародні перевезення пасажирів та вантажів.

