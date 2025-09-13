- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 263
- Час на прочитання
- 1 хв
На одному з пунктів пропуску на кордоні будуть обмеження: що сталося
У Держприкордонслужбі пояснили, що обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса.
Від 15 вересня триватимуть тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй» на кордоні з Румунією.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
«У будні дні (понеділок–п’ятниця) з 9:00 до 15:30 оформлення транспортних засобів буде періодично призупинятися», — йдеться у повідомленні.
При цьому пішохідне сполучення працюватиме без обмежень.
У Держприкордонслужбі пояснили, що обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса.
Роботи триватимуть близько 45 діб.
У ДПСУ порадили користуватися іншими пунктами пропуску для зручності перетину кордону.
Нагадаємо, в Україні від 10 вересня змінили правила виїзду за кордон для водіїв транспорту, що здійснює міжнародні перевезення пасажирів та вантажів.