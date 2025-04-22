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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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33
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На одному з пунктів пропуску обмежать рух авто: як уникнути черг на кордоні

З 22 квітня кордон у «Шегині» працюватиме в обмеженому режимі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Обмеження на кордоні з Польщею

ППр «Шегині» / © УНІАН

З 22 квітня 2025 року з 10:00 на пункті пропуску «Шегині» почнеться реконструкція, через яку скоротиться кількість смуг на виїзд з України. Одна зі смуг тимчасово закриється, що може спричинити черги.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«Рекомендуємо заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску: Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця, Нижанковичі», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що роботи планують завершити до 10 травня.

Нагадаємо, Україна продала російський танкер, який блокував Керченську протоку.

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