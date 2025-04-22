- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 1 хв
На одному з пунктів пропуску обмежать рух авто: як уникнути черг на кордоні
З 22 квітня кордон у «Шегині» працюватиме в обмеженому режимі.
З 22 квітня 2025 року з 10:00 на пункті пропуску «Шегині» почнеться реконструкція, через яку скоротиться кількість смуг на виїзд з України. Одна зі смуг тимчасово закриється, що може спричинити черги.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
«Рекомендуємо заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску: Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця, Нижанковичі», — йдеться в повідомленні.
Відомо, що роботи планують завершити до 10 травня.
Нагадаємо, Україна продала російський танкер, який блокував Керченську протоку.