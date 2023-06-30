“На одну бабусю — десять молодих чоловіків”: нардепка пояснила розширення переліку осіб, які підлягають мобілізації

Народна депутатка стверджує, що в Україні існує "схема", за якою на одну особу з інвалідністю оформлюють по кілька "опікунів".

Ухвалений Верховною Радою закон, яким розширено перелік осіб, що підлягають мобілізації, прокоментувала заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

У своєму дописі на Facebook вона наголосила, що тепер не підлягатимуть мобілізації тільки ті особи, в родині яких немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю I та II групи.

"Чому одні мають воювати, а інші прикриватися недієздатними родичами? Це із тих питань, які задають військові на передовій. Ми не можемо їх ігнорувати. Знаю приклади, коли на одну бабусю оформлювались пʼять, а то й десять молодих спроможних чоловіків", - написала Безугла.

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При цьому нардепка додала, що родичів людей з інвалідністю не обов’язково мобілізують, але це значить, що у них не буде "броні".

Нагадаємо, Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. До лав Збройних сил України зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

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