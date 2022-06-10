На одну українську артилерійську одиницю припадає 10-15 російських гармат - розвідка

Щоб стримувати військову агресію Росії, Україні зараз необхідна зброя із Заходу.

Окупанти мають перевагу в артилерії, тож українським захисникам необхідні реактивні систем великої дальності для успішного протистояння загарбникам.

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив у розмові з кореспондентом британського видання “The Guardian”, передає пресслужба Головного управління розвідки України.

"Зараз це артилерійська війна. На одну українську артилерійську одиницю припадає 10-15 російських гармат. Тому тепер усе залежить від того, яке озброєння нам надають західні партнери", – сказав представник ГУР МО України.

Скібіцький наголосив на необхідності постачання Україні Заходом реактивних систем великої дальності для успішного протистояння російській артилерії.

Також він зазначив, що в окупантів настає дефіцит високоточних крилатих ракет, якими російські військові обстрілюють Україну.

"Ми помітили, що Росія здійснює набагато менше ракетних обстрілів і використовує ракети Х-22. Це старі радянські ракети виробництва 1970-х років. Це свідчить про те, що в Росії закінчуються високоточні ракети”, – заявив Скібіцький.

Утім, за його словами, російські економічні ресурси дозволять країні-окупанту продовжувати війну нинішніми темпами ще впродовж року.

"Кремлівське керівництво можливо буде намагатися заморозити війну на певний період часу, щоб переконати Захід скасувати санкції, але потім продовжити агресію. Їхня мета – вся Україна і не тільки", – резюмував Скібіцький.

Нагадаємо, заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Україна робить все можливе для того, щоб пришвидшити постачання зброї в нашу державу, але процес уповільнюють бюрократичні та політичні процеси.

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