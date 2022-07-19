На одну вакансію претендують десятеро: ситуація на ринку праці у Києві

Київський міський центр зайнятості заявляє, що у столиці на одну вакансію претендують десятеро безробітних.

Найбільше пропозицій є для слюсарів та електромонтерів.

Про ситуацію на ринку праці Києва розповідає Київський міський центр зайнятості.

"За даними статистики, у Києві на одну вакансію претендують 10 безробітних. Проте ситуація в різних галузях різна. За видами економічної діяльності найбільше вакансій станом на 1 липня 2022 року налічується у сфері адміністративного обслуговування (17%), охорони здоров’я (15%), в освіті (13%), на підприємствах переробної промисловості (12%), в оптовій та роздрібній торгівлі (9%)", - йдеться у повідомленні.

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Найбільша невідповідність між попитом та пропозицією на робочу силу у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед службовців та керівників (на 1 вакансію претендують 69 осіб), технічних службовців (58), фахівців (11 осіб), працівників сфери торгівлі та послуг (10 осіб).

Існує гостра нестача вакансій спостерігається для бухгалтерів, менеджерів різних спеціалізацій, продавців-консультантів, водіїв автотранспортних засобів, комірників, адміністраторів, керівників різного рівня та продавців.

Нагадаємо, що у Києві кількість безробітних зменшилася більше ніж удвічі. Серед зареєстрованих безробітних жінки становлять 61,2%, молодь до 35 років – 35%.

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