На околицях Бузького лиману розташовані гігантські поля червоного шламу МГЗ (фото)

За даними місцевих екологів, саме цю масу розносить вітер на прилеглі території.

Відходи виробництва Миколаївського глиноземного заводу – червоний шлам – займають величезну територію в районі біля Бузького лиману та загрожують навколишньому середовищу.

Про це свідчить фото, опубліковані на Facebook-сторінці організації "Стоп шлам", на яких знято шламосховище МГЗ.

На фото демонструються резервуари, що займають багатокілометрову площу, заповнені бурою масою. За даними місцевих екологів, саме цю масу розносить вітер на прилеглі території, завдаючи шкоди здоров'ю людей, які проживають в районі шламосховищ, та екології регіону.

За даними експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції, у червоному шламі виявлено низку небезпечних речовин, які негативно впливають на навколишнє природне середовище, а також життя та здоров'я людини.

Зокрема, у його складі є миш'як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, залізо, магній, сірка, стибіум, станам, ванадій, стронцій та силіцій.

Наслідком викидання цих речовин в атмосферу стала підвищена смертність мешканців навколишніх населених пунктів від онкологічних захворювань. За даними Миколаївського обласного центру онкології, наданими Управлінням охорони здоров'я місцевої облдержадміністрації на запит громадської організації "Стоп шлам", у Вітовському районі Миколаївської області протягом 2011-19 років кількість померлих від раку ротоглотки збільшилася у понад три рази. При цьому у всій Миколаївській області за останні десятиліття ці цифри не змінилися.

Аналогічні дані – щодо онкозахворювань ротової порожнини: у Вітовському районі смертність збільшилася на 259%, у Миколаївській області – впала на 36,1%, в Україні – впала на 10,5%.

Також у довідці наводиться інформація, що загалом за кількістю смертей від раку в районі шламосховищ МГЗ: за 2011-19 роки їх побільшало на 38,6%. Натомість у Миколаївській області за 2011-20 роки смертність населення від раку впала на 30%.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року місцеві жителі ініціювали створення громадської організації "Стоп шлам". У травні поточного року постраждалі від дій МГЗ довели в суді першої інстанції, що діяльність підприємства, а саме складування понад 47 мільйонів тонн токсичного червоного шламу, завдає непоправної шкоди екології регіону.

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