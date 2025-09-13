На околицях Куп’янська точаться бої: у МВА повідомили, чи є росіяни у місті

Харківщина / © Associated Press

У Куп’янську на Харківщині немає росіян, бої точаться на околицях.

Про це повідомив керівник міської військвої адміністрації (МВА — ред.) Андрій Беседін в етері телемарафону «Єдині новини».

Беседін спростував інформацію DeepState та наголосив, що вся територія Куп’янської громади перебуває під повним контролем ЗСУ.

«Військові постійно повідомляють мені, що дають гідну відсіч. Ворог щодня кидає все більше сил, щоб здійснити свою мрію — захопити Куп’янськ», — зазначив він.

За словами Беседіна, ситуація у місті залишається критичною: немає світла, води та газу, неможливо проводити відновлювальні роботи через щільні обстріли. Руйнування катастрофічні — понад 90% міста зруйновано або пошкоджено. Попри це, у Куп’янську досі залишається багато людей.

Раніше аналітичний канал Deep State повідомив, що російські війська втретє використали газову трубу для просочування диверсійних груп. Після Авдіївки та Суджі новим напрямком став Куп’янськ, куди окупанти нібито дістаються завдяки облаштованому підземному маршруту.