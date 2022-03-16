На окремих ділянках перейшли у контрнаступ: ранкове зведення від Генштабу

Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

В Україні розпочалася 21-ша доба шаленого опору російським окупантам.

У Генштабі оприлюднили оперативну інформацію станом на 06.00 16 березня 2022 року щодо російського вторгнення.



Як повідомляють у Генштабі, Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. ЗСУ вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.

За минулу добу українські захисники знищили три літаки (два з них Су-34), 1 вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

"Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено 9 авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів. Окупаційні війська продовжують завдавання ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст. Противник продовжує нести втрати на відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що станом на 15 березня російські окупанти вже втратили до 40% своїх підрозділів, які стягнули на територію України. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України. .