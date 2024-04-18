"На окупантів чекає "вибухове літо": Ступак про операції ГУР та ССО у Криму

На жаль, про повноцінну деокупацію Криму зараз не мовиться.

Утім влаштувати справжнє "вибухове літо" окупантам на півострові ЗСУ точно можуть влаштувати. І росіяни справді цього бояться.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Курортний сезон під загрозою

Як стверджує Ступак, загарбників у Криму не хвилює висадка українського десанту на узбережжі, бо для цього ЗСУ не має відповідних кораблів. Натомість диверсійні вилазки нашого ГУР та ССО їх дійсно лякають. Саме з цієї причини ворог постійно на узбережжі ворог будує захисні споруди та ретельно патрулює місцевість.

"Через складну ситуацію на фронті говорити про звільнення Криму не доводиться, але це не означає, що окупантів чекає успішний курортний сезон. В силах наших спецслужб зробити все, щоб він став по-справжньому "вибуховим" для портової інфраструктури, військових аеродромів та військових кораблів РФ", – каже Ступак.

Він додає: зведенням укріплень проти висадки диверсійних груп росіяни лише псують собі курортний сезон. Так, менше грошей буде надходити до бюджету півострова, що призведе до потреб "клянчити" субсидії у Кремля, який зайнятий лише війною.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли, як було завдано удару по окупантах в Джанкої.

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