На окупованих частинах Запоріжжя росіяни готуються до 9 Травня: проводять обшуки і забирають документи

На окупованих частинах Запоріжжя росіяни готуються до 9 Травня: проводять обшуки і забирають документи

Окупанти держави-терориристки Росії щосили намагаються провести заходи зі святкування 9 Травня на зайнятих українських територіях.

Святкування Дня перемоги загарбники десь називають акцією "Безсмертний полк", а десь - готуються до параду. Втім, аби реалізувати свою мету, вдаються до різних нечесних способів.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації

В тимчасово окупованому Енергодарі росіяни відбирають у місцевих мешканців документи. Обіцяють їх віддати саме 9 травня. Сподіваються, що так багато містян зберуться в одному місці та створить необхідну картинку для російських телеканалів. Крім того, у місті перекривають рух у одній частині та виїзди з дворів.

Тим часом у Кам’янці-Дніпровській змушують у понеділок прийти на роботу та взяти участь у параді.

Тим часом в окупованому Мелітополі 7 травня вісім автоматників вишикувалися біля танка на Братському цвинтарі. Навідалися озброєні загарбники до корпусів Таврійського агротехнологічного університету. Там перевіряли аудиторії вікна яких, виходять на центральний проспект міста. У нижній частині міста в районі вулиці Олександра Невського від ранку озброєні військові проводили обшуки. На цвинтарі Нове місцеві чули вибухи та постріли.

"Схоже, що таким чином окупанти намагаються забезпечити собі проведення заходів до 9 Травня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, до 9 травня РФ може вдатися до провокацій чи посилення обстрілів. Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник зауважує, що до цієї дати залишається не так багато часу, і це змушує українську сторону бути більш пильною на усіх напрямках, де є не лише бойові дії, але й відносне затишшя.

Читайте також: