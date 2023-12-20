На окупованих територіях дефіцит водіїв громадського транспорту: у чому причина

Ворог проводить примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Це посилює дефіцит робочої сили в регіоні.

Про це пише Центр національного спротиву.

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Як наголошують у підпіллі, росіяни принесли на захоплені землі лише занепад, вони не здатні забезпечити нормальну життєдіяльність. Переважна більшість населення не підтримує ворога й вже залишила регіон. Так, ворог має дефіцит робочої сили, який посилюється примусовою мобілізацією.

"На "Донецькелектроавтотранс” дефіцит водіїв складає 60%. Через це громадський транспорт міста на межі колапсу. Окупаційна адміністрація вимушена прохати кремль надіслати гастарбайтерів з РФ для виправлення ситуації", – зауважили у Центрі.

Звісно ж, ці робітники не матимуть соціального статусу й соціальних гарантій від РФ. Вони лише стануть тими, хто допомагає насаджувати окупаційну владу в регіоні, а отже – понесуть відповідальність за свої дії.

Раніше стало відомо, що на ТОТ Запоріжжя катастрофічно не вистачає медиків.

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