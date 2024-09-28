На окупованих територіях дітей примушують виготовляти безпілотники для російських агресорів — ЦНС

Російські загарбники планують проектувати та виготовляти безпілотники для потреб армії РФ будуть у 47-мій школі тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що для цього окупанти відкрили спеціалізований інженерний клас з авіаційним скеруванням.

Відбувається це у рамках реалізації програми російського диктатора Путіна під назвою “образованіє”.

"Це вже далеко не перший випадок, коли росіяни використовують дітей на тимчасово окупованих територіях України до виробництва зброї, яка згодом вбиває українців та знищує наші міста. Для цього у кремлі видали підручники з "безпілотних авіаційних систем" і забезпечили школи на тимчасово окуповані території України. Випустила їх на Росії компанія-виробник дронів “Геоскан” і видавництво "Просвєщєніє", - йдеться ц повідомленні.

У ЦНС заявили, що таким чином ціле покоління української молоді стає свідком мілітаризації, що створює ілюзію, ніби війна, розв’язана путінською Росією на нашій землі, є звичним явищем.

"Але це не тільки ілюзія. Дітей реально втягують у війну", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що русифікація населення на окупованих територіях досягла критичної точки.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія вивозить українське зерно з окупованих територій до Ірану.

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