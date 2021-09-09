На окупованих територіях Донбасу Росія планує видати мільйон "двоголових" паспортів до кінця року

Від 2019 року, згідно з офіційними даними, російське громадянство отримали понад 600 тисяч українців на цих територіях.
Москва до кінця поточного року планує видати на Донбасі мільйон російських паспортів. Роздача "двоголових" паспортів у спрощеному порядку для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) почалася ще в 2019 році.
Про це заявив засновник "Східної правозахисної групи" (СПГ) Павло Лисянський, пише "РБК-Україна".
Згідно з офіційними даними, російське громадянство відтоді отримали понад 600 тисяч українців на цих територіях. За інформацією СПГ, насправді ця цифра як мінімум на 100 тисяч вище.
Вже наступного тижня в Росії відбудуться чергові вибори в Державну думу. У них візьмуть участь жителі окупованої частини Донбасу, яким прискореними темпами видають російські паспорти.
"Путіну необхідно показати, що там є повноцінні російські громадяни. Що їм не просто видали паспорти, а вони вибирали Держдуму РФ. Тобто це люди, які є повноправними членами Російської Федерації, і вона зобов'язана за них заступитися в разі чого", - пояснив Лисянський.
Нагадаємо:
- 24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін своїм указом спростив процедуру надання російського громадянства жителям самопроголошених так званих "ДНР" і "ЛНР".
- Також стало відомо, що жителі окупованого Донбасу, яким раніше РФ незаконно видала російські паспорти, зможуть взяти участь у виборах до Державної думи 2021 року, а особисто глава угруповання "ДНР" Денис Пушилін вже заявив, що має намір вступити в партію "Єдина Росія".
- Тим часом на розгляд до ВР було відправлено законопроєкт, яким хочуть позбавляти громадянства України тих, хто добровільно отримав громадянство Росії.