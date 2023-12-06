На окупованих територіях людям пропонують гроші за позитивні відгуки про загарбників — ЦНС

Автори кращих відео отримають роботу у фейкових місцевих ЗМІ, які росіяни створили після захоплення регіону.

Російські загарбники на окупованих територіях намагаються підкупити місцевих жителів, щоб вони розповідали на камеру, як їх "добре живеться" під владою окупантів.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На ТОТ півдня ворог обіцяє гроші за відео від хвилини, де мешканець ТОТ має розповідати на камеру як покращилось його життя після того, як РФ почала війну. За задумом, це має допомогти росіянам створити низку відео, які потім будуть поширювати на країни заходу російські агенти впливу", - йдеться у повідомленні.

Також, окупанти обіцяють, що автори кращих відео отримають роботу у фейкових місцевих ЗМІ, які росіяни створили після захоплення регіону. Таким чином у кремлі сподіваються подолати дефіцит пропагандистів у регіоні.

У ЦНС нагадали, що добровільна участь у підготовці пропагандистських матеріалів за гроші кремля є колабораціонізмом й за це передбачається кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники на окупованих територіях шукають українське підпілля через лайки у соцмережах.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники протягом зими хочуть вивезти до Москви 10 тисяч дітей з окупованих територій.

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