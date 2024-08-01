На окупованих територіях неможливо поховати людину без російського паспорта

Стало відомо, хто здійснює поховання на ТОТ.
Окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій України запровадили черговий інструмент тиску на місцевих мешканців.
Про це Східна правозахисна група повідомляє у соціальних мережах.
Нині поховати людину неможливо без «договору» з "государственной корпорацией "РИТУАЛ". Ця контора є монополістом у ритуальних послугах на тимчасово непідконтрольних територіях України.
Тільки через «Ритуал» можливо:
- отримати місце для поховання;
- викопати могилу на кладовищі;
- перевезти тіло померлого в морг та/або на місце поховання.
Укладають такі договори лише з тим, хто має паспорт РФ.
Вартість похорону часто є непосильними фінансовими витратами для родини померлого. Необхідні витрати на проведення поховання вартують від 80000 рублів.
Так звана компенсація на проведення похорону виплачується родичу померлого лише при наявності у заявника паспорта громадянина РФ Обов'язковою умовою отримання компенсації Одержувач має пред'явити свій російський паспорт і реквізити розрахункові рахунки, на які зарахувати допомогу. У Донецьку проходить лише рахунок, відкритий у ПСБ. З 1 лютого 2024 р. сума компенсації не перевищує 8370, 20 руб.
Нагадаємо, що на окупованих територіях України триває масовий призов до армії РФ. Повістки видають на підприємствах та блокпостах.
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