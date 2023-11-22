На окупованих територіях погрожують відбирати авто за відмову від паспорта РФ

Російські загарбники на окупованих територіях України вдаються до нових заходів, щоб змусити місцеве населення в=брати російський паспорт.

Також читайте Українці в тимчасовій окупації зможуть пройти атестацію з визнання освітніх результатів — Рада

Про це інформує Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що всі спроби загарбників роздавати російські паспорти — провалюються, оскільки більша кількість людей не хочуть отримувати російське громадянство.

Тому ворог погрожує власникам авто вилучити транспортний засіб, якщо ті до 2024 року не отримають паспорт РФ та російські номерні знаки. Також українцям погрожують не пускати дітей у навчальну школу та дитсадки з подальшими наслідками щодо позбавлення батьківських прав.

Для проведення паспортизації в регіон прибули нові групи МВС з Ростова, які й проводять “профілактичні бесіди”, а також формують базу відбитків пальців тих, хто погодився отримати червону макулатуру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрації загарбників на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей вербують інформаторів серед місцевих безробітних.

Також ми інформували, що на окупованих територіях Херсонщини росіяни шукають інформаторів серед підлітків.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.