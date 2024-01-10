На окупованих територіях росіяни вдалися до мобілізації фермерів шляхом погроз - розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російські окупанти усіма способами намагаються покрити втрати своїх військ чоловіками, які залишились на поневолених територіях.

Про це йдеться на сайті ГУР МО.

Зокрема, Москва активізувала механізми примусової мобілізації в окупованих громадах Херсонської та Запорізької областей.

Нині окупанти особливу увагу зосередили на фермерах: по господарствах у низці населених пунктів росіяни розіслали письмові вимоги негайно стати на військовий облік усім чоловікам призовного віку.

У випадку невиконання директиви сільськогосподарські підприємства чи окремі фермери будуть каратись штрафами у 400 тисяч рублів (близько $4500), однак сплата цієї суми аж ніяк не гарантує уникнення від участі у війні проти України в лавах армії держави-агресора Росії.

"Ультиматуми, погрози та репресії щодо населення, яке залишається на поневолених українських землях ― системна злочинна політика Москви", - йдеться у повідомленні.

Активізація примусової мобілізації, до якої нині вдаються росіяни на тимчасово окупованих територіях України, спричинена необхідністю покривати втрати особового складу, а також зниженням підтримки війни серед російського населення.

Оскільки кремлівські “технологи” наразі вважають за неможливе оголосити масштабну хвилю мобілізації в Росії, аби не погіршувати соціальний фон перед так званими “виборами Путіна”, чоловіче цивільне населення в окупації знову перебуває під хвилею тиску.

Під загрозою примусової мобілізації фактично перебувають усі чоловіки, віком від 18 до 65 років, а нерідко й 16-річні та 17-річні підлітки, яких Москва так само заганяє до окупаційного війська.

Нагадаємо, що США і союзники провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану.

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