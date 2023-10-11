На окупованих територіях російські “казаки” нахабно чіпляються до дітей у школах

Під час протиправних обшуків школярі стають жертвами сексуальних домагань з боку так званих “охоронців”.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей так званих російських “казаків” залучили до “охорони” навчальних закладів. Школярі стають жертвами неправомірної поведінки “охоронців”.

Про це повідомили на сайті Центру національного спротиву.

У повідомленні йдеться, що “забезпеченням порядку” в захоплених школах на окупованих територіях займаються бойовики з приватних охоронних компаній з Росії, зокрема, так звана “казачья сотня” з Бєлгородської області.

“Ці бойовики нерідко перебувають у нетверезому стані та самі чіпляються до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся. Зафіксовано випадки не лише словесних претензій, але й рукоприкладства та протиправних обшуків, під час яких школярі стали жертвами сексуальних домагань з боку так званих “охоронців”, – повідомляє ЦНС.

На такі конфлікти місцеве підпілля реагує каральними заходами, зокрема на Запоріжжі було ліквідовано щонайменше 4 “казаків”.

У Центрі національного спротиву заявили, що підпільникам відомий перелік всіх російських охоронних компаній, залучених до діяльності на тимчасово окупованих територіях, та прізвища бойовиків, які беруть безпосередню участь у безчинствах.

“Українське підпілля стежить за всіма загарбниками, і ніхто з них не уникне неминучої розплати”, - запевнили в ЦНС.

Нагадаємо, росіяни планують виробляти військові дрони на окупованій частині Запорізької області і залучатимуть до цього процесу українських дітей.

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