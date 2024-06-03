На окупованих територіях у школах проводили "останній дзвоник" під наглядом загарбників — ЦНС

Окупанти були присутні у кожній школі.
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України направили представників Слідчого комітету РФ наглядати за школами під час свята "останнього дзвоника".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У повідомленні вказується, що окупанти були присутні у кожній школі, де з ними директора повинні були узгоджувати програму заходу.
"Водночас на таких заходах були присутні "політруки", які лили дітям пропаганду у вуха", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС заявили, що під особливою увагою були пісні, які мали лунати на "лінійках", які погоджувались з представниками загарбників.
"Загалом у майбутньому кремль планує уніфікувати випускні у всіх школах на ТОТ до одного сценарію", - йдеться у повідомленні.
що в окупованому Луганську російські загарбники мають намір забирати новонароджених дітей у батьків в разі відсутності паспорта Російської Федерації.
Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях серйозний дефіцит медикаментів.
Читайте також:
- Загарбники в окупованому Бердянську заставляють дітей прибирати місто на "суботниках"
- Путін доручив будувати "курорти" на окупованому українському узбережжі: яка мета диктатора
- Депортація та перевиховання: як живуть українці на окупованих територіях - The Guardian