На окупованих територіях у школах проводили "останній дзвоник" під наглядом загарбників — ЦНС

Окупанти були присутні у кожній школі.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України направили представників Слідчого комітету РФ наглядати за школами під час свята "останнього дзвоника".

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що окупанти були присутні у кожній школі, де з ними директора повинні були узгоджувати програму заходу.

"Водночас на таких заходах були присутні "політруки", які лили дітям пропаганду у вуха", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що під особливою увагою були пісні, які мали лунати на "лінійках", які погоджувались з представниками загарбників.

"Загалом у майбутньому кремль планує уніфікувати випускні у всіх школах на ТОТ до одного сценарію", - йдеться у повідомленні.

що в окупованому Луганську російські загарбники мають намір забирати новонароджених дітей у батьків в разі відсутності паспорта Російської Федерації.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях серйозний дефіцит медикаментів.

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