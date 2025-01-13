На окупованих територіях українців змушують брати паспорти РФ, погрожуючи "заморозити" їх взимку

Отримати вугілля можливо лише за наявності ворожого документа.

Загарбники на окупованих територіях України примушують місцеве населення брати російські паспорти, погрожуючи перестати видавати вугілля для опалення.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Повідомляється, що на лівому березі Херсонщини загарбники перестали видавати вугілля для опалення приватних домоволодінь тим, хто не отримав російський паспорт. Отримати його можливо лише за наявності ворожого документа.

"Зауважимо, що хоча законодавство РФ це не передбачає, але на ТОТ окупанти вимагають також писати відмову від українського громадянства при отриманні паспорта. Таким чином росіяни намагаються на юридичному рівні знищити українців в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль планує навесні збільшити план з мобілізації українців на ТОТ.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія на окупованих територіях знищила українську літературу.

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