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На окупованих територіях українців змушують здавати кров для російських військових

На окупованих територіях українців змушують здавати кров для російських військових

На ТОТ Херсонщини колаборанти систематично організовують працівників бюджетної сфери для здачі крові / Фото: УНІАН

За невиконання “плану” люди ризикують не отримати виплати.

Чергова хвиля примусової здачі крові для солдатів РФ серед бюджетників та соціально вразливої верстви населення тимчасово окупованих територій України. У такий спосіб росіяни намагаються “рятувати” нескінченний потік поранених російських окупантів.

Про це інформує Центр національного спротиву. 

У загарбаному Маріуполі колаборанти складають обов’язкові плани кількості донорів серед освітян, працівників ЖКГ та тих громадян, які отримують “субсидії”. За невиконання “плану” люди ризикують не отримати виплати.

На ТОТ Херсонщини колаборанти систематично організовують працівників бюджетної сфери для здачі крові. Для цього мобільний комплекс забору донорської крові їздить по районних центрах. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія заселяє квартири українців на окупованих територіях своїми бойовиками.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни готують молодіжний захід на окупованих землях України, де планують промивати мізки українській молоді своєю пропагандою.

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