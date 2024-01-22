На окупованих територіях українцям відмовляють у лікуванні через відсутність російського паспорта

Окупанти з початку року відмовляють мешканців тимчасово окупованих територій у лікуванні через відсутність російського паспорта.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Наразі лікування доступне лише власникам російського страхування, яке можна отримати лише у разі наявності паспорта Росії. Відтак більшість мешканців мають відмову у медичних послугах.

Виключенням є лише швидка допомога у разі критичних ситуацій. Таким чином окупанти юридично прирівняли мешканців ТОТ до “іноземців” у своєму рідному краї.

Раніше йшлося про те, що окупанти намагаються пришвидшити паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій України. Для цього вони запустили інтернет-сервіс під назвою "Я в Росії”.

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