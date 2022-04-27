На окупованих територіях України росіяни викрадають чоловіків призовного віку, щоб поповнити "обмінний фонд"

На зайнятих ворогом територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні "фільтраційні заходи".

Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. В першу чергу – ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За отриманою розвідниками інформацією, в приміщеннях ізолятора тимчасового утримання в Херсоні перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких допитують і катують.

В селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір. Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку. Затриманих українських чоловіків масово вивозять в напрямку окупованого Криму.

Головна мета таких дій – «поповнення обмінного фонду». Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участі у бойових діях 2022 року.

У розвідці не виключають, що полонених можуть використовувати для участі у "парадах" на 9 травня в окупованих містах. Аналогічні заходи відбувались в Донецьку 2014 року. Тоді українських героїв після численних тортур примусили пройти центральною вулицею Донецька, де їх піддавали знущанням та приниженням.

Нагадаємо, що ЗСУ здійснили успішну бойову операцію на Запорізькому напрямку, де в районі населеного пункту Х* вступили в бій з окупантами. У підсумку, українським захисникам вдалося захопити в полон ворожих бійців.