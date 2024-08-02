На окупованих територіях загарбники намагаються залучити до війська місцеве населення — ЦНС

Місцеві колаборанти складають списки тих, хто теоретично лояльний до окупантів й може погодитись.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської області проводять рекрутингову кампанію та намагаються залучити місцеве населення до служби у своїй армії.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Спеціальні загони в супроводі з колаборанти з фейкових адміністрацій їздять по селах, де агітують укладати контракт. Зрадники складають списки тих, хто теоретично лояльний до окупантів й може погодитись.

"Окупанти обіцяють, що служити доведеться в тилу, але це омана. Кремлю вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють, аби знищити ментальний звʼязок між нами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завозить на окуповані території силовиків для боротьби з українським підпіллям.

Крім того, ми також інформували, що на окупованій Херсонщині російські гастролери "підвищуватимуть кваліфікацію" місцевих колаборантів.

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