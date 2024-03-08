На окупованих територіях загарбники не платять зарплати працівникам бюджетних установ — ЦНС

На ТОТ посилюється гуманітарна криза, що дозволяє ворогу насаджувати свою грошову допомогу в обмін на лояльність.

На тимчасово окупованих територіях росте заборгованість по виплатах заробітних плат працівникам бюджетних установ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Повідомляється, що затримки зарплат від початку року фіксуються на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя.

Зарплату не отримують працівники комунальних установ, а також деяких навчальних закладів й дитсадків.

"Таким чином напередодні “виборів” у регіоні посилюється гуманітарна криза, що дозволяє ворогу насаджувати свою грошову допомогу в обмін на участь у голосуванні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти на тимчасово окупованих територіях продовжують демонструвати росіянам, що їм там не раді.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях загарбники роздали структурам план явки на "вибори".

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