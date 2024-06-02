На окупованих територіях загарбники проводять "інвентаризацію" сільськогосподарських земель — ЦНС

Ворог готує плани націоналізації усього рухомого і нерухомого майна, яке їм “сподобалося”.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель.

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Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У повідомленні вказується, що кожен сільський голова окупаційної влади зобов’язаний подати інформацію про наявність у підпорядкуванні сільської ради таких угідь у фейкове міністерство с/г "молодой республіки".

"Більше того, колаборанти змушують місцеве населення надавати правоустановчі документи на землю, яку вони обробляють. І вже не має значення чи встигли власники паїв оформити на них документи відповідно до кремлівського законодавства. Уся земля буде на контролі ворога", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що ворог систематично веде політику залякування місцевих. Загарбники, посилаючись на закони воєнного стану, готують плани націоналізації усього рухомого і нерухомого майна, яке їм “сподобалося”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Луганську російські загарбники мають намір забирати новонароджених дітей у батьків в разі відсутності паспорта Російської Федерації.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях серйозний дефіцит медикаментів.

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