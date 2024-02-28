На окупованих територіях загарбники роздали структурам план явки на "вибори" - ЦНС

Загарбники продовжують імітацію "виборів" російського диктатора Путіна на окупованих територіях.
Російські загарбники на окупованих територіях розвали план явки на "виборчі дільниці" співробітників фейкових навчальних закладів та інших структур.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У повідомленні вказується, що на тимчасово окупованих територіях, починається пропагандистське шоу з назвою "вибори президента РФ", мета якого створити колективну відповідальність за злочини Кремля.
"Тобто засвідчити підтримку з боку росіян політики свого диктатора Путіна, а також "легалізувати" окупацію ТОТ шляхом малювання явки. Для цього всім колаборантам поставили завдання забезпечити норму явки на визначену дільницю від кожного підприємства чи установи", - йдеться у повідомленні.
Водночас керівників попередили, що завдяки відеоспостереженню з системою розпізнавання облич на дільницях буде відомо чи було виконано план, та пригрозили наслідками у разі його невиконання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни на ТОТ намагається забезпечити "високий рівень підтримки" президента РФ.
Крім того, ми раніше інформували, що на ТОТ України прибули спецзагони з Кремля, щоб "намалювати" результат виборів для Путіна.
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