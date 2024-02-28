На окупованих територіях загарбники роздали структурам план явки на "вибори" - ЦНС

Російські загарбники на окупованих територіях розвали план явки на "виборчі дільниці" співробітників фейкових навчальних закладів та інших структур.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що на тимчасово окупованих територіях, починається пропагандистське шоу з назвою "вибори президента РФ", мета якого створити колективну відповідальність за злочини Кремля.

"Тобто засвідчити підтримку з боку росіян політики свого диктатора Путіна, а також "легалізувати" окупацію ТОТ шляхом малювання явки. Для цього всім колаборантам поставили завдання забезпечити норму явки на визначену дільницю від кожного підприємства чи установи", - йдеться у повідомленні.

Водночас керівників попередили, що завдяки відеоспостереженню з системою розпізнавання облич на дільницях буде відомо чи було виконано план, та пригрозили наслідками у разі його невиконання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни на ТОТ намагається забезпечити "високий рівень підтримки" президента РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що на ТОТ України прибули спецзагони з Кремля, щоб "намалювати" результат виборів для Путіна.

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