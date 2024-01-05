На окупованих територіях загарбники взялися "промивати мізки" дітям у дитсадках - ЦНС

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях водять військових по дитячих садках, де розповідають дітям про свої "подвиги".

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Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти організовують виступи воєнних злочинців перед українськими дітьми у місцевих дитсадках. З самого малечку дітей змушують слухати ґвалтівників, грабіжників, найманців й інші окупантів з віддалених районів імперії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ЦНС повідомили, що таким чином ворог планує змінити самоідентифікацію дітей, та виховати яничарів. Це і є одна з ознак геноциду, згідно з міжнародним правом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники посилюють тиск на жителів окупованих території, які не хочуть брати російський паспорт.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія намагається змінити демографічний склад на окупованій Луганщині.

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