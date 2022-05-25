На окупованих територіях Запоріжжя партизани обіцяють знищувати загарбників, як колись нацистів

На окупованих територіях Запоріжжя партизани обіцяють знищувати загарбників, як колись нацистів

На тимчасово захоплених росіянами територіях Запорізької області з'явилися партизани, які всіляко намагаються протистояти ворогові.

Українські партизани обіцяють знищувати окупантів так, як раніше підпільники знищували нацистів. Крім того, загарбникам країни-агресорки Росії погрожують Нюрнберзьким трибуналом.

Про це у повідомили у пресслужбі Запорізької ОВА.

Листівки із такими заявами та погрозами російським військовим з'явилися у Бердянську, Токмаку, Мелітополі, Великому Бурлуку та інших тимчасово окупованих містах регіону.

Крім того, українці, що живуть під окупацією, взяли участь у флешмобі "Жовта стрічка". Мешканці захоплених населених пунктів зав’язували у своїх містах та селах жовті чи сині стрічки на деревах, стовпах, лавочках, огорожах.

"Російський окупант має пам'ятати: тут - Україна!", - наголошують в ОВА.

Як повідомлялося, росіяни запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Обстріл стався у середу, 25 травня, о 05:13. Одну з ракет збили сили ППО.

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