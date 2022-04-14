На окупованих територіях Запоріжжя росіяни примусово перевіряють житло людей і просять здати зброю

В Енергодарі ворог шукає довірливих містян.

На окупованих територіях Запорізької області військові держави-терористки продовжують протиправні дії щодо цивільного населення.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Росіяни перевіряюь документи, особисті речі та мобільні телефони людей. Також окупанти здійснюють примусові перевірки помешкань.

Загарбники, які перебувають у тимчасово окупованому Енергодарі, продовжують шукати довірливих містян, які за винагороди здадуть їм зброю. Заклики росіяни ілюструють власною зброєю, видаючи це за "добровільно здані" автомати та набої.

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі росіяни вкрали 3 млн грн, які призначені для виплати пенсій. З одного поштового відділення міста росіяни вкрали три мільйони гривень, які були призначеня для виплат пенсій та субсидій.

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