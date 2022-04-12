Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На окупованих територіях Запоріжжя росіяни шукають чоловіків призовного віку: відправляють до військкоматів

Дата публікації
Перегляди
2288
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На окупованих територіях Запоріжжя росіяни шукають чоловіків призовного віку: відправляють до військкоматів

Associated Press

Окупанти проводять обшуки у помешканнях людей.

На окупованих територіях Запорізької області російські загарбники проводять рейди комунальними закладами, де шукають чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що чоловіків примусово відправляють до військкоматів. Крім того, окупанти залякують та тиснуть на рідних українських поліцейських. Аби утворити з них загони так званої "народної міліції". 

Крім того, на зайнятих росіянами територіях діють мобільні патрулі та пости з числа мобілізованих мешканців з так званих "ЛНР" і "ДНР". 

Місцеві мешканці Мелітопольського району повідомляють, що окупанти проводять обшуки у помешканнях людей. Росіяни шукають зброю, документи, запаси харчів, а також намагаються отримати інформацію про воїнів АТО/ООС, військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів України. 

Як повідомлялося, окупанти завершують перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, неподалік східних кордонів України.

Читайте також: 

 
Наступна публікація