На окупованих територіях Запорізької області росіяни допитують і обшукують журналістів - ОДА

На окупованих територіях Запорізької області росіяни допитують і обшукують журналістів - ОДА

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти допитують та обшукують людей.

Зокрема, в окупованих Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку російські військові допитують журналістів. За повідомленнями правозахисної організації "Репортери без кордоні", до тих, хто відмовляється співпрацювати з ворогом, беруть у заручники.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Крім того, у працівників засобів масової інформації вилучають техніку.

Російські загарбники також оглядають оселі місцевих мешканців. Окупанти шукають представників силових та правоохоронних структур України. Крім того, вони здійснюють перепис населення: пересування без документів, що засвідчують особу росіяни забороняють.

Як повідомлялося, на деяких ділянках у напрямку Запоріжжя ворог не просувається взагалі. Зокрема, у напрямку Гуляйполя та Запоріжжя ворог суттєво уповільнив своє просування.

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