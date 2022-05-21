На окупованих територіях Запорізької області росіяни роздають пенсіонерам гроші: що мають на меті

На окупованих територіях Запорізької області росіяни роздають пенсіонерам гроші: що мають на меті

На окупованих територія Запорізької області окупанти роздають місцевим мешканцям гроші: роблять це задля власних цілей.

У Мелітополі загарбники держави-терористки почали видавати пенсіонерам по 10 тисяч рублів. Втім, робляь це в обмін на персональні дані. Такі дії відбувалося у центрі надання адміністративних послуг міста.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Обмінюють персональні дані на гроші і в селищі міського типу Михайлівка. Там окупанти реєструють пенсіонерів нібито для виплати пенсій.

У Василівці росіяни анонсують роздачу 10 тисяч рублів для соціально незахищених груп населення: пенсіонерів та працівників бюджетної сфери. Аби отримати кошти, у людей вимагають мати із собою документи.

Втім, для чого чсаме збирають персональну інформацію у всіх цих випадках поки не відомо, наголошують в ОВА.

Нагадаємо, омбудсменка Людмила Денісова заявляє, що у планах загарбників РФ утворити тимчасові адміністрації у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Росіяни готуються до незаконної анексії окупованих ними територій України.

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