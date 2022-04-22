На окупованих територіях Запорізької області зникають мирні мешканці

Російські солдати на окупованих територіях продовжують чинити військові злочини, викрадати людей та ставлять під загрозу життя полонених.

Потерпає від дій окупантів країни-агресорки Росії Запорізька область, де загарбники захопили деякі населені пункти. Зокрем, відомо про викрадення мирних мешканців та техніки.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

У селищі Якимівка Мелітопольського району російські загарбники викрали з будинку місцевого жителя 1986 року народження. Чоловік - громадянин Болгарії. Наразі його місцеперебування невідоме.

У Дніпрорудному місцева мешканка заявила про зникнення брата 1990 року народження. Молодик вийшов з квартири, але наразі невідомо, де він перебуває.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях також займаються мародерством. Так, на блокпосту в Пологах росіяни під загрозою застосування зброї незаконно заволоділи автомобілем "ЗАЗ-Славута". Авто належало місцевому чоловіку. Крім того, у селі Пологи російські злочинці викрали у місцевого жителя автомобіль "ВАЗ".

Як повідомлялося, в захопленому Енергодарі росіяни записують місцевих мешканців до черги, аби виплатити їм десять тисяч рублів. Зокрема, для видавання цієї "допомоги" записують паспортні дані людей. Їх згодом можуть використати для проведення незаконного "референдуму".

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