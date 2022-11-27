На окупованій частині Запорізької області ЗСУ "вивели з ладу" сотню окупантів

На Запоріжжі ЗСУ влучили по позиціях російських окупантів.
В Запорізькій області російським окупантам добряче дісталося від ЗСУ. "Виведено з ладу" понад сотню росіян.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Підтверджено вогневе ураження 25 листопада районів зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 100 осіб пораненими, знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, що українські морпіхи за тижень знищили 88 окупантів та 4 танки.
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