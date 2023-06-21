На окупованій Донеччині легалізували концтабори — Андрющенко (фото)

На окупованій частині Донецької області видали розпорядження про створення концтаборів для утримання осіб, які не є громадянами так званої "ДНР" та Росії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Концтабори в Донецькій області. Тепер — офіційно. Гауляйтер Пушилін видав розпорядження про де-факто створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої "ДНР" або Росії", — зазначив він.

Андрющенко сказав, що окремо потрібно звернути увагу на "реадмісію, тому, що "у випадку "ДНР" жодна реадмісія неможлива в принципі. Простіше кажучи, це означає довічне утримання в концтаборі.

"У підсумку — банальна легалізація фільтраційних таборів і тюрем, які є повним аналогом нацистських концтаборів. Хіба що без газових камер (хоча це не точно)", — додав він.

Документ про створення таборів / Фото: t.me/andriyshTime

Документ про створення таборів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціллю РФ і надалі залишається вихід на адміністративні кордони Донеччини. Аби досягнути бажаного, окупанти намагаються влаштовувати численні штурми позицій українських сил.

Крім того, ми раніше інформували, що під час тимчасової окупації Київської області 2022 року росіяни готували концтабори у Броварах та Василькові, а також мали списки на виселення та знищення — зокрема, планували розстріл 200 депутатів Верховної Ради.

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