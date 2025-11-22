На окупованій Донеччині знову блекаут через атаки дронів: що відомо

Регіон охопив масштабний блекаут. / © скриншот

Реклама

На окупованій Донеччині знову блекаут через атаки дронів.

Місцеві пабліки пишуть про роботу ППО над Донецьком та Макіївкою.

Тим часом вже зафіксовано прильоти в Шахтарську, Торезі, Зугресі та Докучаєвську.

Реклама

Варто зазначити, що пізно ввечері, 21 листопада, в окупованій Донецькій області виникли проблеми зі світлом. Це сталося на тлі атаки невідомих дронів.

Приблизно після 21:20 пабліки почали писати, що на окупованій Донеччині дуже шумно. Щонайменше над Макіївкою були помічені невідомі дрони.

На окупованій Донеччині знову блекаут / © скриншот з відео

Буквально за 30 хвилин у Telegram-каналах з’явилася інформація, що в окупованому Донецьку, Макіївці, Горлівці, Єнакієвому, Харцизьку, Ясинуватій та інших населених пунктів — частково відсутнє світло.

Це вже не перший випадок, коли окупована Донецька область залишається без світла.

Реклама

Наприклад, масштабний блекаут трапився в ніч проти 18 листопада, коли невідомі дрони атакували дві ТЕС — Зуївську та Старобешівську. Тієї ночі без світла залишилися щонайменше Донецьк, Макіївка та Іловайськ.

Ба більше, вже надвечір стало відомо, що так звана «влада» окупованої частини Донецької області ввела режим НС у зв’язку із ситуацією. Заявлялося, що такий режим нібито дасть змогу оперативніше вживати заходів, щоб впоратися із ситуацією.

Нагадаємо, у ніч проти 2 листопада українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.